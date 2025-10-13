63 شهيدا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

02:03 م

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، إنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 63 شهيدا (منهم 60 انتشال)، و39 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. اضافة اعلان





وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



ووفق الوزارة ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 67,869 شهيدا و 170,105 إصابات منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.