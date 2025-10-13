الإثنين 2025-10-13 02:52 م
 

63 شهيدا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة
غزة
 
الإثنين، 13-10-2025 02:03 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، إنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 63 شهيدا (منهم 60 انتشال)، و39 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.اضافة اعلان


وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ووفق الوزارة ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 67,869 شهيدا و 170,105 إصابات منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الاثنين، حفل تخريج الفوج العشرين لطلبة برنامج الماجستير في أكاديمية الشرطة الملكية، الذي ينفّذ بالتعاون مع جامعة مؤتة في عدد من التخصّصات

أخبار محلية اللواء المعايطة يرعى حفل تخريج الفوج العشرين من طلبة الماجستير في أكاديمية الشرطة الملكية

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. تجهيز سفينة "الإمارات الإنسانية" لغزة

فلسطين بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. تجهيز سفينة "الإمارات الإنسانية" لغزة

54

تكنولوجيا كروم يوقف إشعارات المواقع التي لا يتفاعل معها المستخدم تلقائيا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب من الكنيست الإسرائيلي: الشرق الأوسط سيصبح منطقة رائعة قريبا

56565

تكنولوجيا بعد 15 عاما.. سر الشبكة السيئة في "آيفون 4" ينكشف

77

تكنولوجيا قد تدمران جهازك.. "مايكروسوفت" تُحذر من ميزتين في ويندوز

غزة

فلسطين 63 شهيدا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

4

فيديو منوع الكوليسترول عالي؟ الحل بسيط وموجود في البيت!



 
 





الأكثر مشاهدة