63 شهيدا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
ووفق الوزارة ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 67,869 شهيدا و 170,105 إصابات منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.
