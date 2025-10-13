6 مليار دولار الدخل السياحي للمملكة خلال 9 أشهر بارتفاع 6.8%

وارتفع الدخل السياحي خلال الأشهر التسعة من العام الحالي 2025 بنسبة 6.8 بالمئة، ليبلغ نحو 6 مليارات دولار، مقارنة بانخفاض نسبته 4.3 بالمئة للفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغ آنذاك 5571.8 مليون دولار، ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة عدد السياح بنسبة 14.5 بالمئة.
وتُظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي خلال الأشهر التسعة من العام الحالي 2025 من الجنسيات الآسيوية بنسبة 36.2 بالمئة، والأوروبية بنسبة 29.6 بالمئة، والأميركية بنسبة 16.9 بالمئة، والعربية بنسبة 4.1 بالمئة، ومن الجنسيات الأخرى بنسبة 33.1 بالمئة، في حين تُظهر انخفاض الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 0.6 بالمئة.
كما تُظهر البيانات ارتفاعًا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال الأشهر التسعة من العام الحالي 2025 بنسبة 4.4 بالمئة، ليبلغ 1.6 مليار دولار، إذ سجّل شهر أيلول الماضي ارتفاعًا نسبته 8.2 بالمئة، ليصل إلى 145.4 مليون دولار.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن
-
البنك المركزي يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024
-
14.5 مليار دينار قيمة حركات خدمة "كليك" حتى نهاية أيلول الماضي
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الاثنين
-
قيمة حركات الدفع عبر "إي فواتيركم" تصل إلى 11.57 مليار دينار منذ بداية العام
-
بورصة عمّان تخترق الحاجز النفسي عند 3100 نقطة
-
"الزراعة" تبدأ بيع بذار القمح والشعير للمزارعين
-
ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.76% خلال 8 أشهر