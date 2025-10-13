الإثنين 2025-10-13 06:25 م
 

6 مليار دولار الدخل السياحي للمملكة خلال 9 أشهر بارتفاع 6.8%

الوكيل الإخباري- أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع الدخل السياحي للمملكة خلال أيلول الماضي بنسبة 1.4 بالمئة، ليبلغ 622.4 مليون دولار، مقارنة بانخفاض نسبته 8.3 بالمئة ليبلغ 614.0 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وارتفع الدخل السياحي خلال الأشهر التسعة من العام الحالي 2025 بنسبة 6.8 بالمئة، ليبلغ نحو 6 مليارات دولار، مقارنة بانخفاض نسبته 4.3 بالمئة للفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغ آنذاك 5571.8 مليون دولار، ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة عدد السياح بنسبة 14.5 بالمئة.


وتُظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي خلال الأشهر التسعة من العام الحالي 2025 من الجنسيات الآسيوية بنسبة 36.2 بالمئة، والأوروبية بنسبة 29.6 بالمئة، والأميركية بنسبة 16.9 بالمئة، والعربية بنسبة 4.1 بالمئة، ومن الجنسيات الأخرى بنسبة 33.1 بالمئة، في حين تُظهر انخفاض الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 0.6 بالمئة.


كما تُظهر البيانات ارتفاعًا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال الأشهر التسعة من العام الحالي 2025 بنسبة 4.4 بالمئة، ليبلغ 1.6 مليار دولار، إذ سجّل شهر أيلول الماضي ارتفاعًا نسبته 8.2 بالمئة، ليصل إلى 145.4 مليون دولار.

 
 
