نقص حاد في وحدات الدم بمستشفيات قطاع غزة

وأكدت الوزارة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن الاحتياج اليومي من وحدات الدم ومكوناتها يزيد على 350 وحدة دم، مشيرة إلى أن طبيعة الإصابات الخطيرة التي تصل إلى المستشفيات تتطلب كميات إضافية من الدم لإنقاذ الأرواح.
وأشارت إلى تراجع مصادر تعزيز أرصدة وحدات الدم ومكوناتها، بما في ذلك حملات التبرع المجتمعية، بسبب تفشي المجاعة وسوء التغذية.
ووجّهت الوزارة نداءً عاجلًا إلى جميع الجهات المعنية لتعزيز أرصدة وحدات الدم ومكوناتها في مستشفيات القطاع.
