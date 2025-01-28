 
الثلاثاء 2025-01-28 04:31 م
 

هآرتس: صور الحشود العائدة حطمت وهم النصر الكامل لنتنياهو

جانب من عودة سكان غزة
جانب من عودة سكان غزة
الثلاثاء، 28-01-2025 03:47 م

الوكيل الإخباري- أكدت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين عبر ممر نتساريم وسط قطاع غزة هي تحطيم لأوهام النصر الكامل التي سوّقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

اضافة اعلان


وقال عاموس هرئيل المحلل العسكري الأبرز في مقاله بالصحيفة إن هذه العودة تعزز فرضية أن الحرب الإسرائيلية على غزة تقترب من نهايتها، مشيرا إلى أن نتنياهو سيواجه ضغوطا أميركية غير مسبوقة لإنهاء الحرب بسبب الأولويات القادمة للرئيس دونالد ترامب.


ويخلص إلى القول إنه "مع عودة السكان الفلسطينيين إلى شمال غزة وارتفاع التحديات العسكرية والسياسية، يبدو أن "نصر" نتنياهو لا يعدو كونه مجرد وهم، بينما تقترب المنطقة من مرحلة جديدة قد تكون أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى".


ورأى هرئيل أن "صور الحشود الفلسطينية، وهي تعبر ممر نتساريم في طريقها إلى ما تبقى من منازلهم في شمال غزة، على الأرجح تعبّر عن نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس".


وأضاف "كما أن الصور التي التقطت أمس (الاثنين) تحطم أوهام النصر الكامل التي روج لها نتنياهو وأنصاره منذ أشهر، فإنه من المرجح أن يضطر إلى القبول بأقل من أهدافه التي وضعها للحرب".


وأشار الكاتب في هذا السياق إلى رفض نتنياهو طوال فترة الحرب مناقشة ترتيبات ما بعدها في غزة، ورفض السماح بتدخل السلطة الفلسطينية بغزة، واستمر في الترويج لسيناريو خياليّ لهزيمة حماس الكاملة.

 

الجزيرة

 
gnews

أحدث الأخبار

خلال لقائه فعاليات شعبية

أخبار محلية العيسوي: الأردن بحكمة قيادته الهاشمية عصي على جميع التحديات

ا

عربي ودولي الدفاع الروسية: أوكرانيا فقدت 280 جنديا في محور كورسك خلال آخر يوم

جانب من الاجتماع

أخبار محلية تعزيز الشراكة بين الملكية الأردنية ومجموعة المطار الدولي لتطوير قطاع النقل الجوي

ا

عربي ودولي لبنان يرشح سفيره لدى ألمانيا لعضوية محكمة العدل الدولية

تعبيرية

فلسطين الاحتلال يهدم مسجدا في جنين و"الأوقاف" الفلسطينية تستنكر

خم

المرأة والجمال نصائح لإبراز جمال العيون وجعلها أكثر إشراقا وجاذبية

جانب من عودة سكان غزة

فلسطين هآرتس: صور الحشود العائدة حطمت وهم النصر الكامل لنتنياهو

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية رسمياً .. موعد اعلان نتائج "تكميلية التوجيهي" في الاردن



 




الأكثر مشاهدة