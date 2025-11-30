العلاج الفوري لإصابة الرأس يقلل خطر الزهايمر

وأشار الباحثون في جامعة كيس ويسترن ريزيرف بولاية أوهايو إلى أن العلاج الطبيعي، وعلاج النطق، وإعادة التأهيل المعرفي أثناء وجود المرضى في المستشفى هي عناصر أساسية في تقليل الخطر. وشملت الدراسة أكثر من 30 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 50 و90 عامًا عانوا إصابات دماغية متوسطة أو شديدة.
وتسلط النتائج الضوء على الدور الكبير لإصابات الرأس في زيادة الالتهاب الدماغي المزمن، الذي قد يؤدي لاحقًا إلى الخرف والزهايمر، وهو ما أكدته دراسات سابقة ربطت بين هذه الإصابات وارتفاع احتمال الخرف بنحو 69%.
