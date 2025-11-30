الأحد 2025-11-30 03:24 م

العلاج الفوري لإصابة الرأس يقلل خطر الزهايمر

تعبيرية
الأحد، 30-11-2025 03:10 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة حديثة أن تلقي علاج فوري بعد إصابة الرأس قد يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض الزهايمر لاحقًا، ما يفتح باب أمل جديد لمرضى الإصابات الدماغية. ووفق الدراسة المنشورة في مجلة مرض الزهايمر، فإن علاج المصابين خلال أسبوع من الحادث يخفض احتمال الإصابة بالزهايمر بنسبة 41% خلال ثلاث سنوات، و30% خلال خمس سنوات مقارنة بمن تأخروا في تلقي العلاج.

وأشار الباحثون في جامعة كيس ويسترن ريزيرف بولاية أوهايو إلى أن العلاج الطبيعي، وعلاج النطق، وإعادة التأهيل المعرفي أثناء وجود المرضى في المستشفى هي عناصر أساسية في تقليل الخطر. وشملت الدراسة أكثر من 30 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 50 و90 عامًا عانوا إصابات دماغية متوسطة أو شديدة.


وتسلط النتائج الضوء على الدور الكبير لإصابات الرأس في زيادة الالتهاب الدماغي المزمن، الذي قد يؤدي لاحقًا إلى الخرف والزهايمر، وهو ما أكدته دراسات سابقة ربطت بين هذه الإصابات وارتفاع احتمال الخرف بنحو 69%.

 

ارم نيوز 

 
 
















