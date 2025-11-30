أطعمة محببة للأطفال قد تكون كارثة صحية.. تعرف إليها

الوكيل الإخباري- حذّر جراح العظام الدكتور مانان فورا الآباء من إدخال بعض الأطعمة الجاهزة في النظام الغذائي اليومي لأطفالهم، مؤكداً أنها تُلحق أضرارًا طويلة الأمد بصحتهم وهرموناتهم، رغم انتشارها بين الصغار. وأوضح في فيديو عبر "إنستغرام" أن أبرز الأطعمة التي يجب تجنّبها هي خبز الوجبات السريعة المجمد، والمربيات الصناعية، والآيس كريم التجاري المصنوع من مكونات صناعية، إضافة إلى حبوب الإفطار المحلاة التي ترفع السكر سريعًا ولا توفر قيمة غذائية حقيقية.

وأشار فورا إلى أن تناول هذه الأطعمة بين فترة وأخرى لا يمثل مشكلة، لكن اعتمادها يوميًا قد ينعكس سلبًا على صحة الطفل ولياقته مستقبلًا.