واشنطن تصف الاعتراف بدولة فلسطين من قبل حلفائها بأنه "استعراضي"

05:15 ص

الوكيل الإخباري- وصفت الولايات المتحدة، الأحد، اعتراف عدد من حلفائها الرئيسيين، بما في ذلك بريطانيا وأستراليا وكندا، بدولة فلسطينية بأنه "استعراضي". اضافة اعلان





وقال أحد المتحدثين باسم الخارجية الأميركية "لا يزال تركيزنا منصبا على الدبلوماسية الجادة وليس اللفتات الاستعراضية.. أولوياتنا واضحة وهي إطلاق سراح المحتجزين وأمن إسرائيل والسلام والازدهار للمنطقة بأسرها الذي لا يمكن أن يتحقق إلا أذا كانت خالية من حماس".