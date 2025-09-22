واشنطن تصف الاعتراف بدولة فلسطين من قبل حلفائها بأنه "استعراضي"

وقال أحد المتحدثين باسم الخارجية الأميركية "لا يزال تركيزنا منصبا على الدبلوماسية الجادة وليس اللفتات الاستعراضية.. أولوياتنا واضحة وهي إطلاق سراح المحتجزين وأمن إسرائيل والسلام والازدهار للمنطقة بأسرها الذي لا يمكن أن يتحقق إلا أذا كانت خالية من حماس".
