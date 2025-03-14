وزير الأوقاف الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي

وأوضح الوزير، أن وزارة الأوقاف ستعمل على حماية الحرم الإبراهيمي، وحفظه ومتابعة أموره، ومعها مؤسسات محافظة الخليل الرسمية والأهلية، وبدعم كامل من الحكومة الفلسطينية التي يتابع رئيس الوزراء محمد مصطفى موضوع الحرم بشكل يومي.
وأضاف نجم أن هناك ضرورة قصوى للعمل على إيقاف انتهاكات هذا الاحتلال الذي أصبح يتجاوز حتى مرجعياته القانونية في التعامل مع الحرم وشؤونه، وهو ما يضع الحرم الإبراهيمي في دائرة الاستهداف الإسرائيلي للاستيلاء عليه، وتحويله إلى كنيس تلمودي، ويضرب بعرض الحائط أحقية المسلمين الخالصة بالسيادة عليه والسيطرة على شؤونه داخليا وخارجيا؛ فهو ملكية وقفية لا جدال فيها ولن ينتقص منها ما يمارسه هذا الاحتلال من انتهاكات واعتداءات يومية.
وطالب نجم المجتمع الدولي بضرورة الوقوف أمام مسؤولياته وإيقاف هذا الاحتلال عن انتهاكاته اليومية ومحاولاته الدائمة للسيطرة على الحرم الإبراهيمي، مطالبا أبناء شعبنا في فلسطين عامة وفي محافظة الخليل على وجه الخصوص بالرباط في الحرم، وشد الرحال إليه بشكل يومي، وفي أيام الجمع على وجه الخصوص، لما في هذا الوجود من تأكيد للحق الفلسطيني الإسلامي.
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