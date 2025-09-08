15 إصابة على الأقل 6 منها خطيرة في عملية إطلاق النار بالقدس المحتلة

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن بلاغًا أوليًا وصل إلى مركز الطوارئ صباح الاثنين، يفيد بوقوع إطلاق نار في المنطقة، ووصلت إلى الموقع قوات كبيرة من الشرطة والإسعاف للتعامل مع الحادث.
وأكدت خدمات الإسعاف الإسرائيلية أن من بين المصابين 6 حالتهم حرجة، فيما أعلنت شرطة الاحتلال أنه تم "تحييد" المهاجمَين اللذين نفذا الهجوم.
-
أخبار متعلقة
-
4 قتلى و15 إصابة في عملية إطلاق النار بالقدس المحتلة
-
احتجاجات في إسرائيل للمطالبة بإعادة الأسرى
-
مجمع ناصر بغزة: وفاة طفلين نتيجة سوء التغذية
-
كاتس: عاصفة هائلة ستضرب اليوم سماء قطاع غزة
-
إعلام إسرائيلي: حدث أمني في غزة
-
الأمم المتحدة: هناك فرصة ضئيلة لمنع انتشار المجاعة في غزة
-
الاحتلال يهدم محال تجارية شمال الضفة المحتلة
-
قصف جوي مكثف للاحتلال على مدينة غزة