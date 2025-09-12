جلسة ضمن المدرسة الحقلية لزراعة الخضار في لواء الوسطية

وقال مدير زراعة لواء الوسطية، نبيل عبيدات، إن برنامج المدارس الحقلية والذي يأتي ضمن مشروع "حيادية تدهور الأراضي"، يهدف إلى تطوير مهارات المزارعين، وتمكينهم من مواجهة تحديات تغيّر المناخ، وتحقيق حيادية التربة، وتعلّم مهارات الزراعة الذكية مناخيًا، إلى جانب تعزيز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
وبيّن أن الجلسة تناولت المنتج الزراعي بعد الحصاد والإجراءات المنفّذة قبل وصوله إلى المستهلك؛ بهدف الحفاظ على جودة المنتج وتقليل الفاقد وزيادة قيمته التسويقية.
وأوضح عبيدات، أنه تم التطرّق إلى الحصاد في الوقت المناسب وهي مرحلة وصول المنتج إلى النضج المثالي، ثم مرحلة الفرز والتدريج، ثم التنظيف، ثم التعبئة والتغليف والتخزين الجيد سواء لفترات طويلة أو النقل بسيارات مبردة للتصدير، مع التأكّد من خلو المنتج من متبقيات المبيدات والحفاظ على النظافة مع الحرارة والرطوبة المناسبة.
