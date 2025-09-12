البطاينة: بدء إعادة تأهيل مجمع السفريات الخارجية في السلط مطلع العام المقبل

05:30 م

أعلن رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى علي البطاينة، أن البلدية ستباشر مطلع العام المقبل تنفيذ مشروع إعادة تأهيل مجمع السفريات الخارجية في المدينة، بكلفة تقديرية تصل إلى 7 ملايين دينار، بتمويل مشترك من موازنة مجلس المحافظة، والبلدية، وهيئة تنظيم قطاع النقل العام.





وأوضح البطاينة، أن المشروع سيشهد نقلة نوعية في النقل البري، ويتضمن إنشاء مواقف للحافلات، ومخازن، ومطاعم، مشيراً إلى أن البلدية وهيئة تنظيم قطاع النقل العام استكملتا الدراسات اللازمة تمهيداً للطرح والتنفيذ.



وحول نظام التردد السريع، أكد البطاينة نجاح التجربة وارتياح المواطنين لها، حيث تنطلق حافلة كل 7 دقائق، بمعدل 9 آلاف راكب يومياً، مع اعتماد الدفع الإلكتروني ومراقبة بالكاميرات، لافتاً إلى أن البلدية وفرت للمشروع البنية التحتية اللازمة.



وفيما يتعلق بمشروع سجن السلط القديم، الذي تسلمته البلدية عام 2019، أشار البطاينة إلى أنه خضع لأعمال صيانة أولية، ويجري حالياً إعداد دراسة جدوى استثمارية لطرحه قريباً، بما يحافظ على رمزية المكان وتاريخه.



كما كشف البطاينة عن قرب إطلاق خدمة إصدار براءة الذمة إلكترونياً، دون حاجة المواطنين لمراجعة مكاتب البلدية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، في خطوة تهدف إلى التسهيل على الأهالي.



وبيّن أن المجلس البلدي اتخذ قراراً بتخفيض أجرة المحال داخل مجمع عقبة بن نافع بالوسط التجاري، لتحفيز الاستثمار ومنع بقاء المحال مغلقة، مشيراً في الوقت ذاته إلى طرح عطاء لصيانة بيت السلط التراثي خلال الأسابيع المقبلة.



كما أوضح أن البلدية تدرس حالياً اختيار موقع جديد ملائم لنقل حسبة الخضار، بما يحقق شروط السلامة المرورية ويخدم التجار والمواطنين، إلى جانب استكمال مشروع المخازن التجارية في المنطقة الحرفية بمنحة كويتية، بلغت كلفة مرحلته الأولى 320 ألف دينار.



وأكد البطاينة كذلك إعادة تفعيل مسلخ بلدية السلط ليواكب التطورات الحديثة، بما يسهم في توفير فرص عمل، ودعم قطاع الماشية والمزارعين، والحد من الذبح العشوائي داخل الأحياء السكنية، عبر توفير خدمة حضارية تضمن وصول لحوم طازجة للمستهلكين.



وأضاف أن البلدية طرحت عطاءين بقيمة 300 ألف دينار لتنفيذ أعمال خلطات إسفلتية وفتح وتعبيد طرق داخل قصبة السلط ومناطقها، إلى جانب استمرار حملات النظافة والرش على مدار الساعة.