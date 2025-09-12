الجمعة 2025-09-12 07:32 م
 

الكرملين يعلن توقف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

الجمعة، 12-09-2025 05:53 م
الوكيل الإخباري-  أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، عن أن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا متوقفة حاليًا في ظل تعثر جهود الوساطة الدولية لإنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، مبينًا أن لدى الجانبين قنوات اتصال، غير أن التواصل الفعلي متوقف في الوقت الراهن.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "إن روسيا لا تزال مستعدة للسعي نحو تسوية سلمية، ومستعدة إلى أي مبادرات جادة من شأنها إحياء العملية التفاوضية، موسكو ترى في الحوار الطريق الأمثل لإنهاء الحرب، مع التزامها بمواصلة البحث عن حلول سياسية".
 
 
