الكرملين يعلن توقف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "إن روسيا لا تزال مستعدة للسعي نحو تسوية سلمية، ومستعدة إلى أي مبادرات جادة من شأنها إحياء العملية التفاوضية، موسكو ترى في الحوار الطريق الأمثل لإنهاء الحرب، مع التزامها بمواصلة البحث عن حلول سياسية".
-
أخبار متعلقة
-
22 دولة رفضت أو امتنعت عن التصويت لـ"حل الدولتين".. من هي ؟
-
الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى "إعلان نيويورك"
-
الشرع يصدر بياناً بعد اجتماع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية
-
ترامب: قبضنا على المشتبه به في قتل تشارلي كيرك
-
المملكة المتحدة تفرض 100 عقوبة جديدة ضد روسيا
-
3 جرحى بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان
-
نتنياهو: ترامب أفضل صديق لإسرائيل في البيت الأبيض
-
بولندا تنشر 40 ألف جندي على حدودها الشرقية