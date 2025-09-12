الجمعة 2025-09-12 05:12 م
 

توزيع الكهرباء تخصص 5% من أرباحها لمشروع المسؤولية المجتمعية الحكومي

أرشيفية
 
الجمعة، 12-09-2025 04:26 م

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء، الدكتور حازم الرحاحلة، أن الشركة قررت تخصيص ما نسبته 5% من صافي أرباحها بعد اقتطاع الضريبة لصالح حساب مشروع المسؤولية المجتمعية الذي أطلقته الحكومة، وذلك عن السنوات المالية 2025 و2026 و2027.

وأوضح الرحاحلة، في بيان صحفي اليوم، أن قرار مجلس الإدارة بتخصيص جزء من الأرباح يندرج ضمن استراتيجية الشركة لدعم الأولويات الوطنية وخدمة المجتمع المحلي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأشار إلى أن هذه المخصصات ستوجَّه لدعم مشاريع ومجالات محددة ضمن إطار المسؤولية المجتمعية، وهي خطوة تمثل امتداداً لتوجهات الشركة الرامية إلى تعزيز دورها في خدمة المجتمع المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق التي تعمل ضمن نطاق امتيازها.


وشدد الرحاحلة على أن هذا القرار يأتي انسجاماً مع مبادرات الحكومة في مجال المسؤولية المجتمعية، ويتكامل مع دور وتوجهات الشركة في تقديم خدمات متميزة لمشتركيها.

 
 
