توزيع الكهرباء تخصص 5% من أرباحها لمشروع المسؤولية المجتمعية الحكومي

وأوضح الرحاحلة، في بيان صحفي اليوم، أن قرار مجلس الإدارة بتخصيص جزء من الأرباح يندرج ضمن استراتيجية الشركة لدعم الأولويات الوطنية وخدمة المجتمع المحلي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن هذه المخصصات ستوجَّه لدعم مشاريع ومجالات محددة ضمن إطار المسؤولية المجتمعية، وهي خطوة تمثل امتداداً لتوجهات الشركة الرامية إلى تعزيز دورها في خدمة المجتمع المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق التي تعمل ضمن نطاق امتيازها.
وشدد الرحاحلة على أن هذا القرار يأتي انسجاماً مع مبادرات الحكومة في مجال المسؤولية المجتمعية، ويتكامل مع دور وتوجهات الشركة في تقديم خدمات متميزة لمشتركيها.
