الشرع يصدر بياناً بعد اجتماع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

الجمعة، 12-09-2025 05:14 م
الوكيل الإخباري- استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وعقيلته لطيفة الدروبي، اليوم الجمعة في قصر الشعب بدمشق، الأدميرال تشارلز برادلي كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية وعقيلته سوزان كوبر، بحضور المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توماس باراك، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين السوريين، والوفد المرافق للضيف الأمريكي.اضافة اعلان


وبحسب بيان الرئاسة السورية، تناول اللقاء آفاق التعاون في المجالات السياسية والعسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز مقومات الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.

وأكد البيان أن المباحثات عكست أجواء إيجابية وحرصاً مشتركاً على توسيع قنوات التواصل وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دمشق وواشنطن.

إلى ذلك، التقت عقيلة الرئيس السوري لطيفة الدروبي، عقيلة الأدميرال كوبر، حيث جرى بحث القضايا الإنسانية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك، في إطار إبراز دور المرأة في بناء جسور التفاهم بين الشعوب.

يذكر أن الأدميرال كوبر تسلّم مهامه قائداً للقيادة المركزية الأمريكية في التاسع من آب الماضي، خلفاً للجنرال مايكل كوريللا.

