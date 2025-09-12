الشرع يصدر بياناً بعد اجتماع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

وبحسب بيان الرئاسة السورية، تناول اللقاء آفاق التعاون في المجالات السياسية والعسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز مقومات الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.
وأكد البيان أن المباحثات عكست أجواء إيجابية وحرصاً مشتركاً على توسيع قنوات التواصل وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دمشق وواشنطن.
إلى ذلك، التقت عقيلة الرئيس السوري لطيفة الدروبي، عقيلة الأدميرال كوبر، حيث جرى بحث القضايا الإنسانية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك، في إطار إبراز دور المرأة في بناء جسور التفاهم بين الشعوب.
يذكر أن الأدميرال كوبر تسلّم مهامه قائداً للقيادة المركزية الأمريكية في التاسع من آب الماضي، خلفاً للجنرال مايكل كوريللا.
