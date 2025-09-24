الأربعاء 2025-09-24 07:38 ص
 

15 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

15 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
تصاعد الدخان من غزة
 
الأربعاء، 24-09-2025 06:04 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة عن استشهاد 15 فلسطينيًا، فجر الأربعاء، في غارات إسرائيلية طالت أنحاء عدّة من القطاع.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن 15 فلسطينيًا استُشهدوا منذ منتصف الليل في أنحاء متفرقة من القطاع.

وفي مدينة غزة، استُشهد سبعة فلسطينيين على الأقل في ثلاث غارات جوية استهدفت مستودعًا تابعًا للبلدية، وخيامًا تؤوي نازحين في سوق فراس بوسط المدينة.

كما استُشهد خمسة فلسطينيين آخرين في غارتين جويتين استهدفتا مخيم النصيرات للاجئين في وسط القطاع.

واستُشهد ثلاثة فلسطينيين في غارات أخرى على مدينة غزة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد وسّع، الأسبوع الماضي، هجومه البري على مدينة غزة المدمّرة، شأنها شأن سائر أنحاء القطاع، جراء الحرب المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول 2023.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

لقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ماكرون: إذا أراد ترامب جائزة نوبل للسلام فعليه أن يوقف حرب غزة

أعلام دول مجموعة السبع

فلسطين وزراء خارجية مجموعة السبع يؤكدون ضرورة تخفيف المعاناة الهائلة للمدنيين في غزة

المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك

عربي ودولي المبعوث الأميركي إلى سوريا: سوريا وإسرائيل تقتربان من اتفاق خفض التصعيد

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

الطقس أمطار قادمة إلى المملكة في هذا الموعد!

المملكة تحت تأثير كتلة هوائية رطبة اليوم

الطقس المملكة تحت تأثير كتلة هوائية رطبة اليوم

الاحتلال يقتحم بلدات قرب رام الله

فلسطين الاحتلال يقتحم بلدات قرب رام الله

أسطول الصمود

فلسطين 12 هجوما بمسيّرات استهدفت أسطول الصمود



 
 





الأكثر مشاهدة