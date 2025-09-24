15 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

06:04 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة عن استشهاد 15 فلسطينيًا، فجر الأربعاء، في غارات إسرائيلية طالت أنحاء عدّة من القطاع.





وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن 15 فلسطينيًا استُشهدوا منذ منتصف الليل في أنحاء متفرقة من القطاع.



وفي مدينة غزة، استُشهد سبعة فلسطينيين على الأقل في ثلاث غارات جوية استهدفت مستودعًا تابعًا للبلدية، وخيامًا تؤوي نازحين في سوق فراس بوسط المدينة.



كما استُشهد خمسة فلسطينيين آخرين في غارتين جويتين استهدفتا مخيم النصيرات للاجئين في وسط القطاع.



واستُشهد ثلاثة فلسطينيين في غارات أخرى على مدينة غزة.



وكان الاحتلال الإسرائيلي قد وسّع، الأسبوع الماضي، هجومه البري على مدينة غزة المدمّرة، شأنها شأن سائر أنحاء القطاع، جراء الحرب المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول 2023.