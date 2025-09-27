21 شهيدا بقصف الاحتلال مناطق مختلفة في قطاع غزة فجر السبت

11:25 ص

الوكيل الإخباري- استشهد 21 فلسطينيا وأصيب العشرات، فجر السبت، بعد قصف طيران الاحتلال مناطق واسعة في قطاع غزة. اضافة اعلان





وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين، بقصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة الجمل في منطقة الكلبوش في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وأعلن مصدر طبي بمستشفى الشفاء في غزة، عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر في قصف الاحتلال منزلا بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة



كما أعلن مستشفى شهداء الأقصى، عن وصول 3 شهداء على الأقل وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال منزلا في بلدة الزوايدة وسط القطاع.



وأعلنت مصادر في القطاع عن انتشال 5 شهداء عقب قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة الشرفا في شارع الحجر شرق مدينة غزة، فيما تبقى 13 شخصا تحت الأنقاض.