السبت 2025-09-27 12:14 م
 

21 شهيدا بقصف الاحتلال مناطق مختلفة في قطاع غزة فجر السبت

غزة
 
السبت، 27-09-2025 11:25 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد 21 فلسطينيا وأصيب العشرات، فجر السبت، بعد قصف طيران الاحتلال مناطق واسعة في قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين، بقصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة الجمل في منطقة الكلبوش في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلن مصدر طبي بمستشفى الشفاء في غزة، عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر في قصف الاحتلال منزلا بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

كما أعلن مستشفى شهداء الأقصى، عن وصول 3 شهداء على الأقل وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال منزلا في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وأعلنت مصادر في القطاع عن انتشال 5 شهداء عقب قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة الشرفا في شارع الحجر شرق مدينة غزة، فيما تبقى 13 شخصا تحت الأنقاض.
 
 
