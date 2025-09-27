21 شهيدا بقصف الاحتلال مناطق مختلفة في قطاع غزة فجر السبت

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين، بقصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة الجمل في منطقة الكلبوش في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأعلن مصدر طبي بمستشفى الشفاء في غزة، عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر في قصف الاحتلال منزلا بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة
كما أعلن مستشفى شهداء الأقصى، عن وصول 3 شهداء على الأقل وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال منزلا في بلدة الزوايدة وسط القطاع.
وأعلنت مصادر في القطاع عن انتشال 5 شهداء عقب قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة الشرفا في شارع الحجر شرق مدينة غزة، فيما تبقى 13 شخصا تحت الأنقاض.
