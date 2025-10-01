73 شهيدا منذ فجر اليوم إثر تواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة

وقالت مصادر طبية: وصل إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" 38 شهيدا، و13 إلى مستشفى الشفاء، و9 إلى مستشفى العودة، و4 شهداء إلى مستشفى ناصر، و9 إلى مستشفى الأقصى.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
إعلام إسرائيلي: سيتم ترحيل النشطاء على متن أسطول الصمود
-
مصادر إسرائيلية: السيطرة على الأسطول ستتواصل حتى الخميس
-
فرنسا تدعو لضمان سلامة المشاركين بأسطول الصمود
-
دوي انفجارات قوية في سماء أسدود ورشقة صاروخية من غزة نحو غلاف القطاع
-
أكثر من 20 سفينة حربية إسرائيلية تتجه نحو أسطول الصمود
-
"الصليب الأحمر": عشرات آلاف من سكان غزة يواجهون ظروفًا إنسانية مروّعة
-
مصدر مقرب من حماس: الحركة تريد تعديل بعض بنود خطة ترامب
-
455 شهيدًا في قطاع غزة نتيجة سوء التغذية