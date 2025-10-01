73 شهيدا منذ فجر اليوم إثر تواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة

الأربعاء 2025-10-01 11:33 م
 

الأربعاء، 01-10-2025 10:45 م
الوكيل الإخباري-  أفادت مصادر طبية، بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 73، إثر تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء.اضافة اعلان


وقالت مصادر طبية: وصل إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" 38 شهيدا، و13 إلى مستشفى الشفاء، و9 إلى مستشفى العودة، و4 شهداء إلى مستشفى ناصر، و9 إلى مستشفى الأقصى.

وفا
 
 
