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84 شهيدا في مجزرتين نفذهما الاحتلال بشمال غزة

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 02-11-2024 06:17 ص
الوكيل الإخباري-   في ظل قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة  إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ مجزرتين بقصف عمارات سكنية في شمال غزة، راح ضحيتهما 84 شهيدًا وعشرات المصابين الليلة الماضية .اضافة اعلان


وأوضح المكتب أن الاحتلال قصف عمارات سكنية تابعة لعائلتي شلايل والغندور، يقطنها أكثر من 170 مدنيًا، ما أدى لاستشهاد 84 بينهم أكثر من 50 طفلاً، فضلًا عن عشرات المصابين والمفقودين.

وتابع المكتب أن ذلك يأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية وجريمة التطهير العرقي وحرب الاستئصال المستمرة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع عدم وجود طواقم للدفاع المدني أو الخدمات الطبية أو الطواقم الإغاثية، في ظل استهدافها وإخراجها عن الخدمة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي منذ قرابة شهر كامل.

كما يأتي ذلك، وفق البيان، بالتزامن مع إسقاط الاحتلال المنظومة الصحية بمحافظة شمال قطاع غزة، وتدمير المستشفيات وإخراجها عن الخدمة.
 
gnews

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