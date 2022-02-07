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الإثنين، 07-02-2022 09:19 ص

آراء متباينة حول موعد بدء التوقيت الصيفي الشهر الحالي

توقيت صيفي


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

 
عبر مواطنون عن عدم رضاهم بقرار تقديم موعد بدء التوقيت الصيفي والذي سيبدأ العمل به هذا العام في الأردن ابتداء من فجر يوم الجمعة (25) من شهر شباط الجاري، وذلك بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة عند الساعة الـ12 منتصف الليل، بحسب التعديل الذي أقرّه مجلس الوزراء.

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وأشار المواطنون في مداخلات عبر برنامج الوكيل، على أثير "راديو هلا" إلى أن المواطنون الذين يخرجون باكرا من طلبة جامعات وعاملين سيجدون صعوبة عند بدء التوقيت الصيفي منوهين أن خروجهم يكون في موعد الفجر.


ومن جهة أخرى عبر مواطنون عن تأييدهم لموعد بدء التوقيت الصيفي في شهر شباط الحالي مشيرين إلى أن النهار سيكون أطول مما يساعدهم في إنهاء أعمالهم. 


وسيستمر العمل بالتوقيت الصيفي لهذا العام (2022)، ما يقارب 8 أشهر حتى يعود العمل مجدداً الى التوقيت الشتوي، بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة اعتبارا من منتصف ليل الخميس (27) تشرين أول.


يأتي التبديل بين نظامي التوقيت الصيفي والشتوي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المُتخذ عام 2013، الذي ينصّ على بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من آخر يوم جمعة في شهر تشرين الأول من كلّ عام.


وكانت الحكومة حاولت في عهد الدكتور عبدالله النسور بالعام ٢٠١٢ توحيد التوقيت الصيفي على مدار العام ولكنها تراجعت بعد أقل من عام نتيجة الضغط الشعبي الذي اعقب جريمة قتل طالبة جامعية بمحافظة الزرقاء اثناء خروجها الى جامعتها صباحاً .


 




 

 


 

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