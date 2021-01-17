الأحد 17-01-2021
الوكيل الاخباري

أبو سل: عدد المسجلين لأخذ لقاح كورونا يفوق الـ 260 ألف شخص

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الأحد، 17-01-2021 09:45 ص

أبو سل: عدد المسجلين لأخذ لقاح كورونا يفوق الـ 260 ألف شخص

برنامج-الوكيل (6)


الوكيل الإخباري – قال مدير برنامج المطاعيم الوطني في وزارة الصحة كامل أبو سل، إن عدد المسجلين على منصة التطعيم للقاح كورونا، يفوق الـ 260 ألف شخص دون الكوادر الطبية.
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وأكد أبو سل خلال حديثه لـ"برنامج الوكيل" مع الإعلامي محمد الوكيل عبر "راديو هلا" إذاعة القوات المسلحة الأردنية، أنه بالالتزام بالإجراءات الوقائية وأخذ المطعوم ستنخفض حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ولفت أبو سل إلى أنه يجري متابعة كل من أخذ المطعوم هاتفيا، ولا يوجد أي أعراض جانبية عليهم حتى الآن، وعددهم نحو 4 آلاف شخص.

ودعا أبو سل إلى الالتزام بأماكن التطعيم والساعات المحددة وذلك للتقليل من الإرباك والاكتظاظ، لافتا إلى أنه يوجد 29 مركزا تفتح أبوابها من الساعة 8 صباحا وحتى 3 مساء. 

وشدد أبو سل على أن اللقاحات متوفرة وستصل شحنة من لقاح فايزر مساء اليوم.

وحول مدة المناعة التي يمنحها اللقاح، أوضح أبو سل أنه لا يوجد دراسات كافية حتى الآن حول فترة مناعة اللقاح.

ولفت إلى أنه وبعد أخذ الجرعة الثانية من اللقاح، سيتاح للشخص تحميل شهادة التطعيم.


 




 

 


 

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