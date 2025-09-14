الأحد 2025-09-14 07:58 ص
 

الاحتلال يستهدف سيارة قرب مشفى الشفاء بغزة

الأحد، 14-09-2025 06:05 ص
الوكيل الإخباري-   استهدفت مسيّرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، سيارة في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، ما أدى إلى اندلاع النيران داخلها. اضافة اعلان
 
 
