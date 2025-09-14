الاحتلال يستهدف سيارة قرب مشفى الشفاء بغزة

06:05 ص

الوكيل الإخباري- استهدفت مسيّرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، سيارة في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، ما أدى إلى اندلاع النيران داخلها.


