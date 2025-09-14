الاحتلال يستهدف سيارة قرب مشفى الشفاء بغزة

-
أخبار متعلقة
هل تمنيتَ لو لم ترتكب حماس أحداث السابع من أكتوبر؟.. وائل الدحدوح يجيب
الاحتلال يقتحم بلدات في الخليل ونابلس بالضفة
12,500 طفل بقطاع غزة بحاجة لعلاج طبي بسبب سوء التغذية الحاد وغياب العلاج
ارتفاع حاد في حالات بتر الأطراف بمستشفيات غزة بسبب نقص المضادات الحيوية
الرئيس الفلسطيني يغادر مستشفى الأردن بعد إجراء فحوصات طبية دورية
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 64803 شهداء و164264 إصابة
جامعات عالمية تقاطع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بسبب حرب غزة
صحة غزة: 7 شهداء بينهم طفلان نتيجة سوء التغذية والمجاعة