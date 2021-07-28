أمام الصحة .. صحة الوافدين مخالفات بالجملة لأوامر الدفاع

الوكيل الإخباري - اشتكى مواطن من اكتظاظ واضح في مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين المتواجدة في شارع وصفي التل بالعاصمة عمان .

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وأشار المواطن ، الأربعاء عبر "برنامج الوكيل " والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن الأمر "مستفز" على وقع الإعلان عن دخول المملكة بموجة كورونا ثالثة ، الأمر الذي يحتّم الالتزام بالإجراءات الوقائية المتمثلة بارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي، تحسّبا من ارتفاع الإصابات والوفيات بالفيروس.

وقد تعهّد الإعلامي محمد الوكيل ، أن يتم متابعة الأمر مع وزارة الصحة ، في سبيل الوقوف على الأمر ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، حيال مخالفات أوامر الدفاع .