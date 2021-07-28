الأربعاء 28-07-2021
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الأربعاء، 28-07-2021 09:31 ص

أمام الصحة .. صحة الوافدين مخالفات بالجملة لأوامر الدفاع

وزارة الصحة
وزارة الصحة


الوكيل الإخباري - اشتكى مواطن من اكتظاظ واضح في مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين المتواجدة في شارع وصفي التل بالعاصمة عمان .

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وأشار المواطن ، الأربعاء عبر "برنامج الوكيل " والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن الأمر "مستفز" على وقع الإعلان عن دخول المملكة بموجة كورونا ثالثة ، الأمر الذي يحتّم الالتزام بالإجراءات الوقائية المتمثلة بارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي، تحسّبا من ارتفاع الإصابات والوفيات بالفيروس.

 

وقد تعهّد الإعلامي محمد الوكيل ، أن يتم متابعة الأمر مع وزارة الصحة ، في سبيل الوقوف على الأمر ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، حيال مخالفات أوامر الدفاع .

 

 

 

 

 




 

 


 

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