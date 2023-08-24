أمانة عمان تتجه لتجديد أسطول الحافلات بطريقة صديقة للبيئة

الوكيل الاخباري - رصد

قال مدير دائرة النقل العام في امانة عمان الكبرى المهندس محمد السريحين إن أمانة عمان تتجه لإلغاء جميع الحافلات التي تعمل على "الديزل العادي" وتحويلها إلى حافلات تعمل على "الديزل صديق البيئة" يورو 5 و يورو 6.



وأضاف السريحين عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الخميس أنه سيتم تحديث جميع أسطول الحافلات في عمان بحيث تكون جميعها تعمل على أنظمة حديثة .



وأشار أنه يتم دعوة جميع الشركات العاملة بعقود مع أمانة عمان في مجال النقل إلى التحويل للحافلات الحديثة الصديقة للبيئة.

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