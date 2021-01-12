إعادة فتح عيادات مدينة الحسين الطبية قريبا

الوكيل الإخباري - تعتزم مدينة الحسين الطبية ، إعلان فتح العيادات الخاصة بها خلال الفترة القريبة القادمة ، لاستكمال علاج المرضى .

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جاء ذلك ، ردّا على اتصال مواطن ، الثلاثاء، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، حيث تساءل عن موعد فتح العيادات ، الأمر الذي حدا بالإعلامي محمد الوكيل، التواصل مع المعنيين للإجابة على السؤال، حيث سيتم الإعلان عن ذلك خلال أيام.

وكانت الخدمات الطبية الملكية ، أعلنت في وقت سابق عن منع استقبال مراجعي العيادات الخاصة بها، نظرا لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

ويأتي ذلك الإجراء حفاظاً على سلامة المراجعين و الكوادر الطبية ، من الوباء.

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