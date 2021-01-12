إعادة فتح عيادات مدينة الحسين الطبية قريبا

الوكيل الإخباري - تعتزم مدينة الحسين الطبية ، إعلان فتح العيادات الخاصة بها خلال الفترة القريبة القادمة ، لاستكمال علاج المرضى .
جاء ذلك ، ردّا على اتصال مواطن ، الثلاثاء، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، حيث تساءل عن موعد فتح العيادات ، الأمر الذي حدا بالإعلامي محمد الوكيل، التواصل مع المعنيين للإجابة على السؤال، حيث سيتم الإعلان عن ذلك خلال أيام.
وكانت الخدمات الطبية الملكية ، أعلنت في وقت سابق عن منع استقبال مراجعي العيادات الخاصة بها، نظرا لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.
ويأتي ذلك الإجراء حفاظاً على سلامة المراجعين و الكوادر الطبية ، من الوباء.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة