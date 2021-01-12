الثلاثاء 12-01-2021
الوكيل الاخباري

استقبال مراجعي عيادات الاختصاص بالخدمات الطبية.. الأحد

الحكومة تبحث قرارات مصيرية هامة

إعادة فتح عيادات مدينة الحسين الطبية قريبا

أسعار الذهب الثلاثاء 12/1/2021

شكوى من افتقار جسر مشاة لمقومات السلامة في عمان

قرارات هامة تصدرها محكمة امن الدولة في قضية الاعتداء على السياح في جرش

الزارة .. منطقة سياحية خلابة تفتقر للتنظيم- صورة

انقلاب مفاجئ على حالة الطقس ومنخفض قادم

النواب يواصل مناقشة بيان الحكومة

وفيات الثلاثاء 12/1/2021

الثلاثاء، 12-01-2021 11:55 ص

إعادة فتح عيادات مدينة الحسين الطبية قريبا

ح (Custom)
مدينة الحسين الطبية


الوكيل الإخباري - تعتزم مدينة الحسين الطبية ، إعلان فتح العيادات الخاصة بها خلال الفترة القريبة القادمة ، لاستكمال علاج المرضى .

اضافة اعلان
 

جاء ذلك ، ردّا على اتصال مواطن ، الثلاثاء، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، حيث تساءل عن موعد فتح العيادات ، الأمر الذي حدا بالإعلامي محمد الوكيل، التواصل مع المعنيين للإجابة على السؤال، حيث سيتم الإعلان عن ذلك خلال أيام.

 

وكانت الخدمات الطبية الملكية ، أعلنت في وقت سابق عن منع استقبال مراجعي العيادات الخاصة بها، نظرا لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

 

ويأتي ذلك الإجراء حفاظاً على سلامة المراجعين و الكوادر الطبية ، من الوباء.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ضلاير

شكوى من افتقار جسر مشاة لمقومات السلامة في عمان

ههه

الزارة .. منطقة سياحية خلابة تفتقر للتنظيم- صورة

ح

أردنيون فريسة لمجهولين عبر الواتساب

نن

الجرائم الإلكترونية للوكيل : حوالات مالية خارجية بعد اختراق الواتساب - فيديو

12021822538395685530

برنامج الوكيل يرصد آراء الأردنيين حول اللقاح المضاد لكورونا - رابط

برنامج-الوكيل (18)

مكافحة الأوبئة للوكيل : اللقاح فرصة لتسطيح المنحنى الوبائي في الأردن - فيديو