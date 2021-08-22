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الهناندة لـ برنامج الوكيل : الهوية الرقمية مجانا ولن تغني عن الهوية الشخصية

الأحد، 22-08-2021 08:20 ص

إغلاق الطريق بين عمان والجنوب إثر احتراق صهريج - صور

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الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة الدوريات الخارجية ، صباح الأحد  عن إغلاق السير القادم من عمان بإتجاه الجنوب وبالعكس لفترة زمنية قصيرة نتيجة إحتراق صهريج محمل بمادة الديزل على الطريق الصحراوي وتحديداً " ما قبل محطة الأبيض الأمنية.

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ومن جهته أكد ملازم اول عبدالله مهيدات ضابط عمليات ادارة الدوريات الخارجية لـ"برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" أن الاجهزة الامنية تتواجد في المكان ، للسيطرة على الحادث.

 

ولفت مهيدات للإعلامي محمد الوكيل، أن احتراق الصهريج جاء بعد تدهوره ، وتم نقل السائق إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.






 




 

 


 

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