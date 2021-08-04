الأربعاء 04-08-2021
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الأربعاء، 04-08-2021 10:46 ص

استياء أولياء الأمور لصعوبة نقل أبنائهم إلى المدارس الحكومية

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - انهالت الاتصالات على "برنامج الوكيل" ، والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، من قبل عدد من أولياء أمور طلبة ، يطالبون من خلالها بالوقوف على مشكلة نقل أبنائهم إلى المدارس الحكومية .

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وطالب مواطنون الإعلامي محمد الوكيل ، بمتابعة الأمر مع وزارة التربية والتعليم ، خاصة في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالأردنيين ، الأمر الذي يُحتم نقل الطلبة من المدارس الخاصة إلى مدارس حكومية بالقرب من منازلهم .

 

ولفتوا أن هنالك صعوبة في عملية النقل ، حيث أن العديد من المدارس رفضت استقبال الطلبة لغايات النقل ، لعدم سعتها لـ"الطلبة الجدد" ، على حدّ تعبيرهم .

 

وقد أثار الأمر استياء الأهالي ، على وقع الحاجة الماسة لنقل الطلبة .

 




 

 


 

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