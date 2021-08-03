الثلاثاء 03-08-2021
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الثلاثاء، 03-08-2021 10:35 ص

ديوان الخدمة المدنية يثير استياء الأردنيين

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ديوان الخدمة المدنية


الوكيل الإخباري - ما زال "برنامج الوكيل" ، والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، يستقبل العديد من الشكاوى ، بشأن تعيينات ديوان الخدمة المدنية ، التي ما زالت تراوح مكانها .

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واليوم الثلاثاء ، تواصل مواطنان مع الإعلامي محمد الوكيل ، لبث شكواهما حول عدم تعيين زوجتيهما، حيث تخرجتا منذ سنوات طويلة ، وقد تجاوز عمر إحداهنّ الـ 40 عاما .

 

الإعلامي الوكيل ، تعهّد من جهته الوقوف على مشكلة التعيينات في الديوان ، حيث أن هنالك استياءً واضحا في الآونة الأخيرة ، التي باتت كابوسا يؤرّق الأردنيين .

 

 




 

 


 

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