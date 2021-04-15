استياء شعبي من أسعار السلع ومطالبة بحلول ناجعة

الوكيل الإخباري - ما زالت الشكاوى تنهال على "برنامج الوكيل" ، نتيجة لارتفاع أسعار المواد التموينية والسلع ، تزامنا مع الشهر الفضيل .
وتمّ تخصيص حلقة اليوم الخميس من البرنامج، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، للوقوف على الأسعار الفلكية التي باتت تشكّل كابوسا للمواطنين ، أمام عوزهم وحاجتهم المادية.
وطالب مواطنون الإعلامي محمد الوكيل ، بضرورة العمل على متابعة الأمر مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ، لإيجاد آلية مناسبة تحدّ من استمرار "حمى الارتفاع"، الذي يُطال جيوب الأردنيين.
وأخذت الشكاوى حول ارتفاع أسعار الدواجن نصيب الأسد في حلقة اليوم ، كما ولفت مواطنون أن هنالك "غش" في عدد من محال بيع الدجاج.
وتم الحديث يوم أمس الأربعاء عن ذات الأمر ، إلا أن الاتصالات ما زالت تنهال على البرنامج ، ما حدا بالإعلامي الوكيل، الوقوف على الأمر من جديد ، لمصلحة المواطنين ، وتوجيه رسالة واضحة للمعنيين .
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