الأمانة: رفع عدد الاعتراضات على مخالفات السير إلكترونيا يومياً إلى 1000 موعد

الوكيل الإخباري - رصد

كشف الناطق باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة رفع عدد طلبات الاعتراضات على مخالفات السير إلكترونيا في محكمة الأمانة إلى 1000 طلب يوميا.



وقال الرحامنة، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على راديو هلا"، اليوم الاثنين، إن أكثر من نصف المسجلين لا يراجعون بالرغم من حجز المواعيد ما يؤدي إلى تأخير مواعيد الكثير من المواطنين.



ولفت إلى أن المواعيد المسجلة إلكترونياً 1000 موعد باليوم الواحد إلا أن عدد الحضور الفعلي لا يتجاوز 400 مراجع.



ودعا المواطنين إلى الالتزام بمراجعة محكمة الأمانة لعدم التعطيل على الآخرين وخاصة الحالات المستعجلة.



وأضاف الرحامنة أن الأمانة عالجت الحالات المستعجلة لترخيص المركبات في مواعيدها المحددة من خلال تسهيل الاعتراضات عن طريق الموقع الإلكتروني وإجراء المعاملة بشكل سريع دون أي انتظار أو تعقيد.



وكانت أعلنت الأمانة في وقت سابق أن تسجيل الاعتراض على مخالفات السير سيكون إلكترونيا من خلال خدمات أمانة عمّان الإلكترونية.



وأوضحت أنه من خلال تسجيل الاعتراض على المخالفات يجري الحصول على موعد مسبق للحضور إلى المحكمة للنظر في مخالفات السير، لأن الحضور أمام القاضي أمر أساسي ووجاهي.



ويهدف هذا الإجراء إلى خدمة المواطنين بالطريقة المثلى من خلال توفير الوقت والجهد، وتنظيم العمل في المحكمة وتخفيف الازدحامات و الأزمات المرورية.

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