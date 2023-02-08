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الأربعاء، 08-02-2023 09:53 ص

وزير الأشغال: التراكمات الثلجية في عجلون وجرش تراوحت بين 15-20 سم

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الوكيل الإخباري - رصد

كشف وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن أن تراكمات الثلوج في محافظتي عجلون وجرش تراوحت بين 15-20 سم.اضافة اعلان


وقال أبو السمن عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأربعاء، إن جميع الطرق في المملكة سالكة، حيث تعاملت معها كوادر الوزارة من خلال 106 فريق ميداني و350 آلية و960 موظف وعامل خلال المنخفض الجوي.

وأضاف أن تراكمات الثلوج في محافظة الطفيلة تراوحت بين 10-20 سم، وفي الكرك ومعان بين 5-15 سم، لافتا إلى أنه في العاصمة عمان وفي منطقة وسط المملكة كانت العاصفة الثلجية أقل تأثيرا والتراكمات قليلة.

وأشار أبو السمن إلى أن كوادر الأشغال تعاملت مع تشكل للكثبان الرملية في 5 مناطق بمحافظة العقبة، وكانت على امتداد وصل لنحو 8 كم.

وتابع أن كوادر الأشغال والفرق الميدانية تواصل فتح الطرق والتعامل مع التراكمات الثلجية في محافظات الشمال وخاصة في عجلون وجرش.

ودعا الوزير المواطنين إلى الاتصال مع الوزارة عبر أرقام الطوارئ في حال رصد أي ملاحظات أو شكاوى ضمن مناطق اختصاصها.



 




 

 


 

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