مدراء مستشفيات ومركز صحي يكشفون تفاصيل وفيات وإصابات تدهور حافلة سلحوب

الوكيل الإخباري - أخلت كوادر الإنقاذ في الدفاع المدني وفيات وإصابات حادث تدهور حافلة في احدى الأودية بمنطقة سلحوب في محافظة البلقاء إلى مستشفيات السلط وجرش الحكوميين وطوارئ مركز صحي عين الباشا.



مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق العتوم أشار الى وصول 15 إصابة إلى المستشفى من بينهم وفيات.



وقال العتوم عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأربعاء، إن الإصابات تراوحت بين سيئة إلى متوسطة، لافتا إلى تعامل كوادر الطوارئ في المستشفى مع الإصابات.



مدير مستشفى السلط الحكومي الدكتور رامي أبو رمان أشار إلى بدء استقبال حالات الإصابة منذ الساعة الثامنة صباحا حتى وصلت إلى 11 حالة، وما زالت طوارئ المستشفى تستقبل الحالات بشكل متوالي.



وأوضح أنه تم تعزيز الطوارئ بالكوادر والأطباء من مختلف التخصصات للتعامل مع الإصابات التي ما زالت تتوالى على المستشفى ويتم تقييم حالتها أولا بأول.



من جهته بيّن مدير مركز صحي عين الباشا الدكتور عاصم غنيمات أنه تم إخلاء 3 حالات من الحادث إلى المركز من بينها وفاتين، مؤكدا أن المركز يعتبر الأقرب إلى موقع الحادث إلى جانب طوارئ مستشفى البقعة.



وقال غنيمات إن معظم ركاب الحافلة التي تدهورت صباح اليوم الأربعاء من الطلاب الجامعيين.



وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قال في بيان ان الفرق المتخصصة في مديريات الدفاع المدني والشرطة تعاملت صباح اليوم مع حادث تدهور حافلة نقل ركاب على طريق سلحوب مما أدى إلى انحرافها عن الطريق العام إلى أحد الأودية، مقابل غابة الشهيد وصفي التل تحديدا منتصف نزول سلحوب



وأضاف بانه نتج عن الحادث وفاة خمسة اشخاص وإصابة 35 آخرين بجروح ورضوض، ومنها 5 إصابات بالغة، لافتاً أنه تم إخلاء الوفيات وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم لهم.

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