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الأربعاء، 07-06-2023 09:18 ص

التربية تتابع شكوى حرمان طالب لم يدفع كامل الرسوم لمدرسة خاصة

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الوكيل الإخباري - خاص 
تتابع مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم ريما زريقات شكوى حرمان طالب من تقديم الامتحان النهائي بسبب عدم دفعه كامل الرسم المدرسي .

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وأضافت زريقات اليوم الاربعاء عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن المديرية تستقبل كافة الشكاوى من خلال صفحتهم على الفيسبوك أو زيارة المديرية .


وتابعت" نرصد جميع الشكاوى ونتابعها بشكل فوري ويتم إنذار المدرسة الخاصة المخالفة وإذا لم تتراجع عن المخالفة تصل عقوبتها للإغلاق" .


وأشارت أن 210 مدارس خاصة قدمت طلب رفع رسومها للعام الدراسي القادم حيث تم الموافقة 27 مدرسة منها فقط منوهة أنه تم تقديم كتاب رسمي للمدارس بالموافقة أو الرفض على طلب رفع الرسوم.


ولفتت أن التربية رفضت الموافقة على رفع الرسوم بنسبة 5% حيث اقتصر الرفع بنسبة 3% لـ 27 مدرسة فقط.


وكانت التربية عممت على كافة المدارس الخاصة والبالغ عددهم 3460 مدرسة بعدم رفع الأقساط للعام الدراسي القادم 2023  / 2024 .


 




 

 


 

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