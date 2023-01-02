الدوريات الخارجية: ضباب وأمطار في مناطق الجنوب صباح اليوم

الوكيل الإخباري - رصد

أكد ضابط في إدارة الدوريات الخارجية بمديرية الأمن العام ملازم أول مهدي الحمود أن الطرق الخارجية في المناطق الجنوبية من المريغة إلى رأس النقب تشهد ضباب وأمطار متوسطة ويبلغ مدى الرؤية الأفقية فيها من 50 - 100 متر .

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وأضاف الحمود اليوم الاثنين عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على راديو "هلا" أن باقي الطرق الخارجية باستثناء طرق الجنوب سالكة ولا يوجد بها أية عوائق .

ونوه أن ليلة أمس وصباح اليوم لم تشهد الطرق الخارجية أية حوادث على وذلك لغاية الآن .



وحول حوادث يوم أمس الاحد على الطرق الخارجية قال إن طريق الشيدية شهد حادث تدهور صهريج نتج عنه إصابة متوسطة للسائق وحادث آخر على طريق الصحراوي لمركبة خصوصي نتج عنه 5 إصابات متوسطة .



وأضاف أن الدوريات الخارجية تعاملت أمس مع حادث تصادم مركبتين عند إشارات العارضة باتجاه الشمال نتج عنه إصابتين متوسطة .



وأشار أنه تم ضبط مركبة تسير بسرعة 180 كلم/ الساعة ومركبة أخرى بسرعة 166 كلم/ الساعة على الطريق الصحراوي في نهاية الأسبوع الماضي .



ودعا السائقين ومستخدمي الطريق الى ضرورة توخي الحيطة والحذر وترك مسافة أمان كافية بين المركبات والابتعاد عن التتابع القريب وعدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) كلما دعت الحاجة لذلك.

