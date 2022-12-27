الدوريات الخارجية: جميع الطرق الخارجية سالكة ولا عوائق

الوكيل الإخباري - رصد

أكد ضابط عمليات إدارة الدوريات الخارجية بمديرية الأمن العام النقيب محمد الحواتمة أن جميع الطرق الخارجية سالكة ولا عوائق صباح اليوم الثلاثاء .

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وأضاف الحواتمة اليوم الثلاثاء عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على راديو "هلا" أن طريق العمري وبعض الطرق الشمالية الشرقية شهدت صباح اليوم زخات مطرية خفيفة ورياح متوسطة.



وأشار أن يوم أمس الاثنين تم قطع حركة السير من المريغة إلى الجنوب وطريق وادي عربة احترازيا بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار وتراكم الحجارة منوها أن منطقة رأس النقب شهدت ضباب كثيف أمس .



وكانت المملكة تحت تأثير منخفض جوي قبرصي شهد تساقط غزيراً للأمطار في مختلف المناطق .

