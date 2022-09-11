السير: احتساب نقاط المخالفات دخل حيز التنفيذ وتظليل المركبات يشمل العمومي

الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة السير بمديرية الأمن العام العميد فراس الصعوب، إن قرار احتساب النقاط على المخالفات المرورية ورفع نسبة تظليل النوافذ تم العمل به ودخل حيز التنفيذ منذ يوم أمس السبت.

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وأضاف الصعوب، عبر برنامج الوكيل على راديو هلا، اليوم الأحد، أنه إذا مرّ على المخالفة عام كامل تشطب من سجل النقاط المرورية، منوها إلى أن كل مخالفة وفقاً لبندها تشطب بعد عام من ارتكابها.



وبيّن أن هناك 10 مخالفات يحسب على أساسها نقاط، وتتراوح من 1 -4 نقاط وفقاً لنوع المخالفة.



وشرح الصعوب، أن المخالفات التي يسجل عليها (4 نقاط ) هي كما يلي:



السير بعكس الاتجاه بطرق مفصولة بجزر وسطية

قطع الإشارة حمراء

القيادة بأكثر من السرعة المقررة بـ 50 كم

قيادة المركبة تحت تأثير الكحول



والمخالفات التي يسجل عليها (3 نقاط) هي:



القيادة المتهورة على الطريق

التجاوز الخاطئ في الأماكن الممنوعة

القيادة عكس السير ومخالفة الشواخص



والمخالفات التي يسجل عليها (نقطتين) هي :

قيادة الدراجة دون ارتداء خوذة للسائق والراكب

قيادة مركبة شحن وزنها أكثر من الحجم المقرر



والمخالفات التي يسجل عليها (نقطة واحدة) هي:

الوقوف المزدوج على الطرق داخل المدن.



وأضاف الصعوب أن من يسجل عليه أقل من 20 نقطة إلى 16 نقطة يتم وقف العمل برخصة القيادة ويتم حجزها لمدة شهرين، وإذا كان المجموع 20 نقطة وأقل من 24 نقطة تحجز الرخصة لمدة 3 أشهر، وإذا كان المجموع 24 نقطة وأقل من 28 يتم إيقاف الرخصة وحجزها 4 أشهر ، وإذا كان المجموع أكثر من 28 نقطة يتم وقف الرخصة 6 أشهر.



وأشار أن الإدارة منحت كل سائق يسجل عليه أقل من 16 نقطة مجال ليلتحق بدورة من المعهد المروري لمدة عام، مشيراً إلى أن السائق إذا تجاوز الدورة يتم تخفيض النقاط إلى 8 ولمرة واحدة في العام.



وأكد على أن الدورة مجانية ولن تكلف السائق أي مبلغ، مشدداً على أن الهدف منها التوعية.



وحول قرار رفع نسبة تظليل نوافذ المركبات من 30-50% قال الصعوب، إن القرار يشمل المركبات العمومية والنقل المشترك.



وأضاف أن رقيب السير سيكون لديه جهاز لقياس نسبة التظليل، منوها الى أن أي سائق مخالف يتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقه.



وشدد الصعوب على أن التظليل للنوافذ الجانبية فقط، ويمنع تظليل الزجاج الأمامي والخلفي، وكل مخالف سيتم إزالة التظليل عن مركبته.



ونوه إلى إن القرار جاء بعد دراسة قامت بها إدارة السير، نظرا لارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها المملكة خاصة خلال موجات الحرّ.