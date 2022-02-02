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الأربعاء، 02-02-2022 09:30 ص

الصحة : 50 ٪؜ من طلبة التوجيهي تلقوا لقاح كورونا

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

 
توقع مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي أن عودة المدارس بتاريخ 20 شباط ستكون عودة آمنة وذلك تزامنا مع موعد انحسار الموجة .

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وأضاف البلبيسي اليوم الأربعاء في مداخلة عبر"برنامج الوكيل – على راديو هلا " أن 50% من طلبة الثانوية العامة " التوجيهي" تلقوا لقاح كورونا .


ونوه أنه ضمن حملات التطعيم المدرسية تم إعطاء لقاح كورونا لأكثر من 8 آلاف طالب وطالبة من الفئة العمرية 12 إلى 17 عام.


وأشار إلى أن أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة تلقوا لقاح كورونا من خلال المراكز الصحية.


واستأنف أمس الثلاثاء 134 ألف طالب وطالبة من الثانوية العامة "التوجيهي"، فصلهم الدراسي الثاني، إضافة إلى طلبة المدارس التي تعتمد البرامج الأجنبية وجاهيا .


 




 

 


 

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