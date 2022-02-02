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الأربعاء، 02-02-2022 08:51 ص

مواطنون قلقون من تأخر نتائج فحوصات الكشف عن كورونا

لقاح


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
اشتكى مواطنون من تأخر نتائج فحوصات الكشف عن فيروس كورونا إلى أكثر من 3 أيام من إجراء الفحص.

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وأضاف المواطنون اليوم الأربعاء في مداخلات عبر"برنامج الوكيل – على راديو هلا " أن تأخير نتائج فحوصات (بي سي آر) تلحق الضرر بمصلحة المواطنين مشيرين إلى أنهم قلقون على صحتهم وصحة عائلاتهم.


وأضافوا أن تأخر ظهور الفحوصات قد يرفع أعداد الإصابات بالفيروس بسبب عدم إلتزام الأشخاص بالحجر المنزلي و اضطرارهم للخروج إلى أعمالهم.


وكانت وزارة الصحة أوضحت أن تأخر نتائج فحوصات الـ (بي سي آر) بسبب عطل أصاب النظام المخصص في إظهار النتائج، منوهة أنه عاد للعمل بشكل طبيعي قبل أيام بحسب تصريحات سابقة .


 




 

 


 

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