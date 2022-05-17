الضمان يوضح حول القفزة الكبيرة في راتب المشترك عند تغيير المنشأة

الوكيل الإخباري -

قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي شامان المجالي إن الراتب التقاعدي على النظام المبكر يأخذ من متوسط أجر آخر 60 شهراً من العمل .

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وأوضح المجالي اليوم الثلاثاء عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على راديو "هلا" حول الراتب التقاعدي للمشتركين الذين انتقلوا من منشأة إلى أخرى أن لا يتجاوز الراتب التقاعدي 60% من الراتب القديم .



ونوه أن المؤسسة تسمح بالقفزة الكبيرة في الراتب الشهري للمشتركين اذا كان السبب تغيير المنشأة أو أن تكون الزيادة لكافة الموظفين في المنشأة ذاتها .



علما انه بامكان المشترك تقديم طلب التقاعد المبكر على سن 50 للذكر والأنثى شريطة أن لا تقل الاشتريكات عن (252) اشتراكا فعليا للذكر و (228) للأنثى

أو التقاعد المبكر عند إكمال سن 45 للذكر والأنثى شريطة أن لا تقل الاشتراكات عن (300) اشتراك فعلي عند تقديم الطلب .



أو إكمال سن الـ 55 على أن لا تقل الاشتراكات عن (252) اشتراكا فعليا وسن الـ 52 للأنثى على أن لا تقل الاشتراكات عن (228) اشتراكا فعليا للمؤمن عليهم .

