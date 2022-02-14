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الإثنين، 14-02-2022 09:47 ص

الضمان يوضح حول بيع الراتب التقاعدي

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الوكيل الإخباري - كشف الناطق الإعلامي بأسم المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي شامان المجالي، إنه تم إيقاف منح " الوكالات الخاصة " لسحب الراتب التقاعدي، بعد وجود مخالفات وتجاوزات. اضافة اعلان


وأوضح المجالي، عبر " برنامج الوكيل على أثير راديو هلا " اليوم الإثنين، أنه سيتم  منح وكالة خاصة لمن يثبت أنه عاجز عن استلام راتبه من البنك، مثل الأشخاص الذين لديهم أسباب صحية تحول دون ذهابهم إلى البنك لإستلام الراتب. 

وأكد أن من يصرّ على الوكالة الخاصة، عليه الذهاب للبنك والحصول عليها من هناك وليس من الضمان. 

وشدد المجالي على أن قانون الضمان الإجتماعي " يمنع بيع الراتب التقاعدي " منعا باتا، مؤكدا على أنه إجراء غير صحيح ولا يصب في مصلحة المتقاعد.

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