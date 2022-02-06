توضيح حول شمول العاملين على حساب شراء الخدمات بالتأمين الصحي

الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة التأمين الصحي بوزارة الصحة الدكتور نايل العدوان، إن عمال المياومة في المؤسسات الرسمية والوزارات، والذين يتقاضون رواتبهم من خلال مشاريع على الموازنة العامة يستفيدون من التأمين الصحي.



وبين العدوان، في تصريحات عبر برنامج الوكيل، على أثير "راديو هلا"، أن العاملون على حساب شراء الخدمات وبالعقود السنوية، يستفيدون من التأمين الصحي بالاشتراك الاختياري، وفقا لبنود المادة 30 من قانون التأمين.

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وأوضح أن هؤلاء لا تنطبق عليهم شروط الموظف، وفقاً لقرار ديوان التشريع والراي.



وقال عمال عقود وشراء خدمات في وزارة الزراعة، إنه تم إيقاف التأمين الصحي عنهم وعن جميع موظفي شراء الخدمات في المؤسسات الحكومية.