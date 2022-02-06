الحنيفات: ترقيم وطني للمواشي أيار المقبل

الوكيل الإخباري - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أنه سيتم البدء بترقيم المواشي على مستوى المملكة خلال شهر أيار المقبل. اضافة اعلان





وقال الحنيفات في مداخلة عبر "برنامج الوكيل – على راديو هلا"، اليوم الأحد، إنه تم إيقاف ترقيم المواشي نظرا لوجود قضايا فساد بهذا الشأن وللحد من الفساد الكبير الذي وصل إلى 40%.



وأضاف أن الوزارة تدعم الأعلاف (الشعير والنخالة) بـ108 مليون دينار سنويا، منها نحو 40% تذهب لأشخاص لا يوجد لديهم أي رأس ماشية ولديهم كرت دعم أعلاف وحيازات وهمية.



وأشار الحنيفات إلى أن الوزارة تدعم مربي المواشي ولديها اهتمام كبير بهذا القطاع الذي لا يتجاوز فيه الاكتفاء الذاتي 30%.



وبيّن أنه تم إضافة 5 لقاحات للمواشي من ضمنها لقاح الحمى القلاعية لحماية المواشي والمزارعين من وقوع أي أضرار لدى مواشيهم.



وتابع الوزير أن هناك خطة لإنشاء مستشفيات بيطرية وهناك مستشفى قيد الإنشاء حاليا في جامعة العلوم والتكنولجيا في الشمال ومستشفى آخر في وسط المملكة في منطقة جاوا وآخر في الطفيلة لخدمة جنوب الأردن.



وأوضح الحنيفات أن الوزارة وفرت قروض بدون فائدة عبر صندوق الإقراض الزراعي للعام الحالي بقيمة 40 مليون دينار.



وحول الأحطاب التي جمعتها الوزارة من الأشجار المتضررة جراء المنخفض الأخير لفت إلى أنه سيتم اتخاذ قرار حكومي لتوزيعها على الفقراء، مضيفا أن الوزارة اتخذت قرار مماثل منذ 6 أشهر وقامت على إثره بتوزيع الأحطاب في جرش وعجلون على الفقراء هناك، وعليه انخفض الاعتداء على الغابات بنسبة 45%.



وشدد الحنيفات على التزام الوزارة بتعويض المزارعين عن أضرار الصقيع لكن العملية قد تأخذ بعض الوقت وتقوم الوزارة عبر لجان مشكلة بالتحقق من الأضرار وفق آليات واضحة.



وكان مزارع اشتكى عبر "برنامج الوكيل" من عدم وجود ترقيم للمواشي على الرغم من تربيته المواشي منذ ما يزيد على عام.



واشتكى المزارع من ارتفاع كلفة الأعلاف والشعير، داعيا الوزارة إلى دعم مربي الثروة الحيوانية.

