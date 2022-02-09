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الأربعاء، 09-02-2022 09:37 ص

أبو رحمة: تخفيض التعرفة الجمركية لن ينعكس مباشرة على أسعار قطع السيارات والإطارات

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الوكيل الإخباري - أكد نقيب أصحاب المهن الميكانيكية جميل أبو رحمة أن قرار الحكومة الأخير بتخفيض الرسوم الجمركية لن ينعكس على أسعار قطع السيارات والإطارات مباشرة. 

وقال أبو رحمة، اليوم الأربعاء، عبر برنامج الوكيل، على أثير "راديو هلا"، إن هناك بضائع مكدسة لدى التجار وقاموا بشرائها قبل اتخاذ قرار تخفيض التعرفة الجمركية.

وأضاف أن هناك ارتفاع في أسعار القطع المستوردة في بلد المنشأ بنسبة 10-15% وذلك بسبب جائحة كورونا.

وأشار أبو رحمة إلى أن المواطنين لن يلمسوا انخفاض التعرفة الجمركية إلا بعد 90-120 يوما ولن يظهر أثرها حاليا بسبب وجود بضائع لدى التجار ولن يتم بيعها بشكل سريع.

ودعا المواطنين إلى مراعاة أوضاع التجار في الوقت الحالي، مشيرا في الوقت نفسه إلى التزام جزء كبير من التجار بقرار الحكومة الأخير.

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واشتكى مواطنون من عدم انعكاس قرار انخفاض التعرفة الجمركية على أسعار قطع السيارات والإطارات.

 




 

 


 

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