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الخميس، 17-12-2020 11:08 ص

حوادث بسيطة وأضرار مادية فقط

العقيد العساف للوكيل : انسيابية في حركة السير صباح اليوم - فيديو

برنامج-الوكيل (12)


الوكيل الإخباري - أكد رئيس شعبة العاصمة في مديرية الأمن العام، العقيد رائد العساف، أن حركة السير داخل العاصمة عمان "انسيابية" ، صباح اليوم الخميس.

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ولفت العساف للإعلامي محمد الوكيل، أن ما شهدته المملكة من ضباب كثيف منذ ساعات الصباح الباكر ، تسبّب بحوادث سير "بسيطة" ، اقتصرت على أضرار مادية.

 

وأشار عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" أن نفق الرنتيسي شرق العاصمة شهد حادث تدهور مركبة، مشيرا أن الخسائر مادية فحسب.

 

وشدّد على أهمية القيادة السليمة ، محذّرا من استخدام "الفلاشر" ، تحسّبا من إرباك السائقين ، الأمر الذي يؤدي إلى حوادث السير .

 

الدوريات الخارجية 

ومن جهته ، بيّن ملازم أول ، عبد الله مهيدات ضابط عمليات من إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام ، ان الضباب بدأ يتبدد من مختلف مناطق المملكة .

 

وأوضح ، أن عددا من المناطق شهدت ضبابا كثيفا في ساعات الصباح الباكر ، كمنطقة الرويشد ، الأزرق ، وثغرة عصفور ، لافتا إلى انسيابية الحركة على الطرق الخارجية وبشكل طبيعي  .

 


 




 

 


 

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