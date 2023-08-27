العمل: 269 ألف تصريح عمل ساري المفعول لعمالة وافدة في المملكة

الوكيل الاخباري - رصد

قال الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن 269 ألف تصريح عمل ساري المفعول لعمالة وافدة من مختلف الجنسيات في المملكة حالياً.



وأضاف الزيود عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأحد أنه تم تمديد فترة الانتقال من قطاع إلى آخر شهرين إضافيين والتي بدأت في أيار الماضي وستستمر لغاية 1 تشرين الأول القادم .



ونوه أن الانتقال متاح للعمالة الوافدة التي دخلت المملكة قبل عام 2021 مشيراً أن من دخل بعد عام 2021 لن يحق له الانتقال إلى قطاع آخر .



وشدد على حملة ضبط العمالة الوافدة التي تعمل في قطاع مخالف لتصريح عملها بالتعاون مع مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية .

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