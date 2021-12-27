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اللجنة القانونية النيابية : التعديلات الدستورية تحقق المشاركة الشعبية بصنع القرار

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الإثنين، 27-12-2021 09:03 ص

اللجنة القانونية النيابية : التعديلات الدستورية تحقق المشاركة الشعبية بصنع القرار

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب الدكتور سليمان القلاب إن مشروع التعديلات الدستورية جاء لتحقيق الديمقراطية والمشاركة الشعبية بصنع القرار والتوجه إلى الحكومة الحزبية. 

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وأضاف القلاب اليوم الإثنين عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث على" راديو هلا" أن التعديلات الدستورية أبقت على ثوابت الدستور الأردني بالإضافة إلى المحافظة على السياسة الخارجية والأمنية والدينية .


وأكد أنه تم تعديل اسم المجلس إلى مجلس الأمن القومي بدلا من مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.

وأقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب أمس الأحد مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021 ومن المرجح أن يشرع مجلس النواب نهاية الأسبوع الحالي في مناقشة التعديلات الدستورية.


 




 

 


 

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