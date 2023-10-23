الهيئة الخيرية الهاشمية: سنتجه لإرسال مساعدات غذائية وإغاثية إلى غزة خلال الأيام القادمة

الوكيل الاخباري - رصد

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أكد أمين الهيئة الخيرية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، أن الأردن يبذل قصارى جهده لإيصال المساعدات الإنسانية خلال الفترة القادمة إلى قطاع غزة من خلال التنسيق الدولي والأممي والدبلوماسي.وأضاف الشبلي، في بث مفتوح على الإذاعات المحلية، اليوم الاثنين أنه تم إرسال طائرتين على متنها مساعدات طبية منذ بدء الحرب على قطاع غزة كأولوية القطاع الصحي تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.ولفت أن الأيام القادمة ستركز الهيئة على إرسال مساعدات غذائية وإغاثية مشيرا إلى الأعداد الكبيرة من الاشقاء في غزة النازحين وحاجتهم إلى خيام .ودعا التنسيق الأممي والدولي إلى إدخال أكبر عدد ممكن من المساعدات النوعية إلى قطاع غزة مؤكداً على شح الغذاء في القطاع .وحول حملة التبرع لأهالي غزة لفت أنه يمكن للمواطنين تقديم تبرعات مادية وعينية ضمن حملة التبرعات التي أطلقتها الهيئة لدعم الأشقاء في قطاع غزة.وأضاف أن الحملة تركز على التبرعات المادية لوجود أجهزة ولوازم طبية عالية الثمن منوهاً أن من يرغب بالتبرعات العينية يتجه للخيام .وينطلق اليوم الاثنين البث الموحد للإذاعات المحلية ضمن حملة جمع التبرعات في الأردن لصالح الأشقاء في قطاع غزة والتي نظمتها مجموعة الراية الإعلامية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.ويتم استقبال التبرعات على حساب الهيئة الخيرية الهاشمية البنكي - بنك الاتحاد، فرع الوحداتJO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06CliQ: JHCOGAZAأرقام التواصل والتبرع:06-5820077 / 06-5820088الواتساب على الرقم: 065820088وعلى رقم واتساب برنامج الوكيل: 0790792222