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الثلاثاء، 17-10-2023 09:08 ص

وزير الخارجية لـ الوكيل: نقترب من لحظة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

وزير الخارجية لـ الوكيل: أولويتنا الآن وقف الحرب وحماية المدنيين الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

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الوكيل الإخباري - رصد 
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن الدبلوماسية الأردنية تضع نصب أعينها كأولوية أولى حالياً وقف الحرب وحماية المدنيين في فلسطين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة . 


وأضاف الصفدي خلال اتصال هاتفي من العاصمة الألمانية برلين عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الثلاثاء أن جلالة الملك عبدالله الثاني يجري جولة أوروبية بدأت من لندن مروراً في إيطاليا وصولاً الى ألمانيا للقاء المستشار الألماني وأعضاء مجلس النواب الألماني لحشد موقف دولي يضغط لوقف الحرب على غزة  .

وبشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة قال: " نتابع موقفاً أصبح أقرب اليوم من خلال الضغط لدخول المساعدات إلى غزة".

وتابع " ان جلالة الملك أكد خلال لقاءاته أن ما يجري الآن على الأرض هو انعكاس لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه في الحياة والحرية والدولة المستقلة عاصمتها القدس".

وشدد إن "رسالتنا واضحة في رفض العنف والتهجير وقتل المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ فلسطينيين وهذا خط أحمر لدينا، ونحن أمام كارثة انسانية بسبب الحرب على غزة .. والحرب لن تقود إلا لمزيد من الدمار"

وختم أنه يجب تطبيق المعايير الإنسانية والأخلاقية على المدنيين الفلسطينيين كما يتم تطبيقها على غيرهم  وأن الحياة في فلسطين ليست أقل قيمة من الحياة في إسرائيل .

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