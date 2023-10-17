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الثلاثاء، 17-10-2023 09:36 ص

الهلال الأحمر الفلسطيني لـ الوكيل : 95% من المياه في غزة ملوثة ونخشى من أمراض سارية

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الوكيل الإخباري - رصد 
قال المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من قطاع غزة الدكتور بشار مراد إن 95% من المياه الجوفية في غزة ملوثة ونخشى من أمراض سارية ومعدية في القطاع نتيجة شرب أهالي غزة للمياه الملوثة. اضافة اعلان


وأضاف مراد خلال اتصال هاتفي من قطاع غزة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الثلاثاء أن المستشفيات في غزة تعتبر الآن مركز لتقديم الخدمات الصحية وأماكن إيواء مشيرا أن 7 آلاف شخص متواجد حاليا في مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر.

وأكد أن غزة تشهد بشكل كبير نقص في المستلزمات الصحية لمعالجة 10 آلاف إصابة ناتجة عن قصف الاحتلال الإسرائيلي خلال 10 أيام سابقة. 

ونوه أن أهالي غزة ليس لديهم الإمكانيات لانتشال الجثامين والمصابين من تحت الركام نتيجة قصف الاحتلال، قائلا إن الأهالي يحاولون بكل جهدهم لمساعدة الناجين واستخراجهم من تحت الأنقاض .

 




 

 


 

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