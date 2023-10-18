خبير سياسات إعلامية وأمنية لـ الوكيل: قرار الأردن بإلغاء عقد القمة الرباعية مفصلي بالموقف العربي

الوكيل الاخباري - رصد

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قال خبير رسم السياسات الإعلامية والأمنية وقت الأزمات وأستاذ في جامعة البترا الدكتور محمد قاسم الحمد إن قرار الأردن بإلغاء عقد القمة الرباعية اليوم هو موقف هام على الصعيد الدولي والعربي وسيكون له انعكاس واضح على الساحة الغربية.وأضاف الحمد خلال اتصال هاتفي عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأربعاء أن الإعلام الغربي أصدر تصريحات تفيد بأن إلغاء عقد القمة الرباعية في عمان إشارة سيئة للموقف الأمريكي واتخاذه قرار صلب ضد الهجوم الإسرائيلي على غزة.وأشار أن إعلان الأردن إلغاء القمة الرباعية جاء قبل دقائق من مغادرة الرئيس الأميركي جو بايدن منوهاً أن الإعلام الغربي ترجم قرار جلالة الملك عبدالله بأنه غاضب مما يجبرهم على تغيير وجهة نظرهم بالرواية الغربية .ولفت أن المجتمع الغربي أصبح يقتنع بالصور الحقيقية التي يراها من خلال متابعته منصات التواصل الاجتماعي والإعلام المجتمعي مشيراً إلى وجود ملامح تفيد بتغيير الرأي العام الغربي حول مجزرة المستشفى المعمداني.وبشأن ما بعد قرار إلغاء القمة الرباعية قال إن بايدن حاليا بموقف صعب وسيطرح أسئلة قوية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته اليوم إلى إسرائيل.وأوضح أنه يجب التعامل مع إسرائيل من خلال أسس تتضمن قرار سياسي قوي أو عن طريق محاولة الضغط الدولي عليها أو محاولة التأثير عليها دبلوماسيا مشيرا أن إسرائيل لا تخشى العقاب الدولي ومؤمنة بدعم أمريكا لها .وأكد أن السياسة الأردنية ثابتة تجاه القضية الفلسطينية داعيا الإعلام العربي استمرار عرض صور العدوان الإسرائيلي على غزة ونشرها في الفضاء الغربي لتوثيق الحقيقة .