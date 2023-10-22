الأحد 22-10-2023
الوكيل الاخباري

محكمة صلح جزاء عمّان تصدر حكمها بأول قضية نشر أخبار كاذبة

الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 1400

كيف يكفل القانون الدولي حق المقاومة الفلسطينية ؟

بالفيديو.. أُخرج من رحم والدته وهي بالنفس الأخير.. قصة تدمي القلوب لرضيع فقد عائلته بسبب الاحداث

الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات على أكثر من 400 سلعة

مصادر عراقية : استهداف قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية بثلاثة صواريخ

سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم الأحد

بعد لقاء بن سلمان .. وزير الخارجية الأمريكي يطير إلى القاهرة اليوم

كيف خدمت إستراتيجية حماس السيبرانية "طوفان الأقصى"؟

كتائب القسام تقصف "تل أبيب" رداً على المجازر الصهيونية

عاجل

الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 1400

الأحد، 22-10-2023 09:02 ص

نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين لـ الوكيل: 20 شاحنة مساعدات لا تكفي لمركز إيواء واحد

نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين لـ الوكيل: شمال قطاع غزة يعتبر خارج نطاق الحياة

و


الوكيل الاخباري - رصد 
قال نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين الدكتور تحسين الأسطل من قطاع غزة إن شمال قطاع غزة لا يملك أي مظهر من مظاهر الحياة ولم تدخل عليه أي شكل من أشكال المساعدات. 

اضافة اعلان


وأضاف الأسطل خلال اتصال هاتفي من خان يونس عبر "برنامج الوكيل"، على "راديو هلا"، اليوم الأحد أن دخول 20 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح لا تكفي لمدرسة واحدة أو مركز إيواء للنازحين لافتاً أن من المساعدات التي دخلت غزة هي اكفان موتى .


ونوه أن في الوضع الطبيعي لقطاع غزة كان يدخل 100 شاحنة يوميا وهي فقط بهدف أن يبقى أهالي غزة على قيد الحياة وليست لتلبية كافة احتياجاتهم . 


وأشار أن قصف الاحتلال للمساكن والمساجد والكنائس والمستشفيات متواصل قائلاً إن الليلة الماضية استشهد 170 فلسطيني جراء القصف ودفن 100 فلسطيني دون التعرف على هويتهم . 


وطالب الأمم المتحدة بإرسال طواقمها للتأكد من قتل الاطفال والمدنيين في قطاع غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي مشيراً أن أي منظمة عالمية لن تستطيع إدخال المساعدات الكافية ووقف قتل المدنيين في قطاع غزة يجب أن تقدم استقالتها . 


وختم أن أمريكا هي المسؤولة عن جرائم الاحتلال في قطاع غزة منوهاً أن هي صاحبة الصاروخ الذي قصف مستشفى المعمداني .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
379805

المعايطة لـ"الوكيل": ما يجري في غزة هو مشروع صهيوني لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الغزيين

خ

المومني لـ الوكيل: نتوقع مزيداً من التصعيد بعد استعداد جيش الاحتلال لاجتياح غزة

ااااا

الرنتاوي لـ الوكيل: مجزرة المستشفى المعمداني ستؤثر على الرواية والمواقف الغربية

1

خبير سياسات إعلامية وأمنية لـ الوكيل: قرار الأردن بإلغاء عقد القمة الرباعية مفصلي بالموقف العربي

زززز

الهلال الأحمر الفلسطيني لـ الوكيل : 95% من المياه في غزة ملوثة ونخشى من أمراض سارية

الصفدي 2

وزير الخارجية لـ الوكيل: أولويتنا الآن وقف الحرب وحماية المدنيين الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

أخبار متعلقة
م

حقوق الإنسان في غزة لـ الوكيل: جميع المنشآت التجارية في شمال القطاع متوقفة عن العمل

تفجير2

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: لا يوجد أي ملامح لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

دبابة

الحوارات: المقاومة مستعدة للاجتياح البري ولديها بنية تحتية يصعب تدميرها

طططططططططططططططط

نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين لـ الوكيل: استمرار انقطاع الكهرباء عن غزة منذ 37 ساعة

88888

صحافي من غزة لـ الوكيل: حي الرمال شهد 30 غارة إسرائيلية أمس خلال دقائق

ق

شبكة المنظمات بغزة لـ الوكيل: 2000 وحدة سكنية دمرت خلال يومين بالعدوان الإسرائيلي