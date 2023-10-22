نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين لـ الوكيل: شمال قطاع غزة يعتبر خارج نطاق الحياة

الوكيل الاخباري - رصد

قال نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين الدكتور تحسين الأسطل من قطاع غزة إن شمال قطاع غزة لا يملك أي مظهر من مظاهر الحياة ولم تدخل عليه أي شكل من أشكال المساعدات.

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وأضاف الأسطل خلال اتصال هاتفي من خان يونس عبر "برنامج الوكيل"، على "راديو هلا"، اليوم الأحد أن دخول 20 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح لا تكفي لمدرسة واحدة أو مركز إيواء للنازحين لافتاً أن من المساعدات التي دخلت غزة هي اكفان موتى .



ونوه أن في الوضع الطبيعي لقطاع غزة كان يدخل 100 شاحنة يوميا وهي فقط بهدف أن يبقى أهالي غزة على قيد الحياة وليست لتلبية كافة احتياجاتهم .



وأشار أن قصف الاحتلال للمساكن والمساجد والكنائس والمستشفيات متواصل قائلاً إن الليلة الماضية استشهد 170 فلسطيني جراء القصف ودفن 100 فلسطيني دون التعرف على هويتهم .



وطالب الأمم المتحدة بإرسال طواقمها للتأكد من قتل الاطفال والمدنيين في قطاع غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي مشيراً أن أي منظمة عالمية لن تستطيع إدخال المساعدات الكافية ووقف قتل المدنيين في قطاع غزة يجب أن تقدم استقالتها .



وختم أن أمريكا هي المسؤولة عن جرائم الاحتلال في قطاع غزة منوهاً أن هي صاحبة الصاروخ الذي قصف مستشفى المعمداني .

